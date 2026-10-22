Скандал на саммите ЕС в Брюсселе из-за миграционной проблемы — лишь верхушка айсберга, единства в объединении давно нет, и вскоре кризис обрушится на все ведущие страны Европы, но больше всего может пострадать вышедшая из Евросоюза Великобритания, заявил в эксклюзивной беседе с aif.