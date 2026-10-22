Скандал на саммите ЕС в Брюсселе из-за миграционной проблемы — лишь верхушка айсберга, единства в объединении давно нет, и вскоре кризис обрушится на все ведущие страны Европы, но больше всего может пострадать вышедшая из Евросоюза Великобритания, заявил в эксклюзивной беседе с aif.
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Когда то в Лондоне люди от отчаяния громили машины видя в них свои беды, а сегодня, не имея возможности достучаться до верхушки в ЕС, народ громит и грабит улицы в знак протеста! На протяжении веков ничего не меняется-демократия движет в государствах, но не в пользу народа!