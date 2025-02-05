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В Анталье автобус с пассажирами упал в кювет с высоты в 25 метров

В Анталье автобус с пассажирами упал в кювет с высоты в 25 метров

ЧП в Анталье: автобус с пассажирами слетел в кювет с высоты в 25 метров. Как сообщает телеканал TRT Haber, предварительно, причиной ДТП стал человеческий фактор – водитель не справился с управлением транспортным средством.

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