В Анталье автобус с пассажирами упал в кювет с высоты в 25 метров

ЧП в Анталье: автобус с пассажирами слетел в кювет с высоты в 25 метров. Как сообщает телеканал TRT Haber, предварительно, причиной ДТП стал человеческий фактор – водитель не справился с управлением транспортным средством.
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