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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

В Бельгии раскрыли, как на самом деле проходят выборы в Европарламент

Евросоюз заранее распланировал выборы в Европарламент. Об этом сообщает бельгийский телеканал RTBF. Журналисты отмечают, что по итогу никакой интриги не было и все перестановки внутри совета были известны заранее.

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