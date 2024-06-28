В Бельгии раскрыли, как на самом деле проходят выборы в Европарламент

Евросоюз заранее распланировал выборы в Европарламент. Об этом сообщает бельгийский телеканал RTBF. Журналисты отмечают, что по итогу никакой интриги не было и все перестановки внутри совета были известны заранее.
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