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Несекретные материалы

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Новая «подножка» Трампу – чего добивается Зеленский?

Новая «подножка» Трампу – чего добивается Зеленский?

То, что в последнее время вытворяет просроченный и нелегитимный «президент» Украины, настолько выходит за рамки элементарного здравого смысла, что его заявления и действия стоило бы анализировать не экспертам в области геополитики, а специалистам по психиатрии.

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