"Я даже не раздумывал": житель Краснодара спас пенсионерку от грабителя-мигранта

Вор-рецидивист выхватил у пожилой женщины сумку и попытался скрыться, но был задержан очевидцем.Пример человечности перед лицом опасности продемонстрировал житель Краснодара Дмитрий Кабацкий, остановив преступника на ул.
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