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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кьеза вновь получил травму, заявил Ираола: «Феде почувствовал дискомфорт в предсезонной игре против «Комо». Небольшое мышечное повреждение»

Вингер «Ливерпуля» Федерико Кьеза вновь получил травму. Итальянец не вошел в заявку мерсисайдцев на матч с «Ньюкаслом» в 1-м туре АПЛ (2:2).

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