26 апреля Московский международный кинофестиваль объявит победителей

В столице пройдет закрытие 46-го ММКФ с объявлением победителей 46-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ) завершится 28 апреля торжественной церемонией, на которой будут объявлены лауреаты и красной ковровой дорожкой для кинозвезд.
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