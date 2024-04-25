26 апреля Московский международный кинофестиваль объявит победителей

В столице пройдет закрытие 46-го ММКФ с объявлением победителей 46-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ) завершится 28 апреля торжественной церемонией, на которой будут объявлены лауреаты и красной ковровой дорожкой для кинозвезд.