Business FM

66 058 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Михайлович
    Нехрен шляться по заграницам, сидите дома.!Россияне не могут...
  • Галина Кузнецова
    Мне очень интересно, а какой конкретно тот самый, умный? Очень хочется узнать, что из себя представляет четверть наше...«Ни один грузовик...
  • Анатолий Лановой
    4 комментария, один умный против трех дебилов. В обществе так же?«Ни один грузовик...

Ближайшее будущее российского театра

Ближайшее будущее российского театра

Пока одни деятели культуры уезжают из страны, другие обсуждают смыслы, которые должно нести российское искусство на фоне военной спецоперацииВ середине февраля Минкульт приостановил обсуждение резонансного проекта Основ культурной политики России.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх