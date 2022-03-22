Ближайшее будущее российского театра

Пока одни деятели культуры уезжают из страны, другие обсуждают смыслы, которые должно нести российское искусство на фоне военной спецоперацииВ середине февраля Минкульт приостановил обсуждение резонансного проекта Основ культурной политики России.
Пока одни деятели культуры уезжают из страны, другие обсуждают смыслы, которые должно нести российское искусство на фоне военной спецоперацииВ середине февраля Минкульт приостановил обсуждение резонансного проекта Основ культурной политики России.
Свежие комментарии