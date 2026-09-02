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Царьград

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Путин открыл центр "Воин" в Петрозаводске через видеосвязь

Путин открыл центр "Воин" в Петрозаводске через видеосвязь

2 сентября Артур Парфенчиков открыл в Петрозаводске филиал центра "Воин". На трех этажах Лесотехнического техникума разместились современные учебные помещения и оборудование для допризывной подготовки.

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