Путин открыл центр "Воин" в Петрозаводске через видеосвязь

2 сентября Артур Парфенчиков открыл в Петрозаводске филиал центра "Воин". На трех этажах Лесотехнического техникума разместились современные учебные помещения и оборудование для допризывной подготовки.
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