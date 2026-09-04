Steak Lovers
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Steak Lovers

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Не пельмени и не манты: мясные рулетики с картофелем на одной сковороде

Не пельмени и не манты: мясные рулетики с картофелем на одной сковороде

Ароматный фарш со специями аккуратно завернем в тонкое тесто и быстро обжарим на сковороде. Под рулетики уложим овощи — и гарнир, и основное блюдо будут готовы одновременно.

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