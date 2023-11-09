Терапевт Оксана Драпкина объяснила, чем опасен синдром «чая с бутербродом»

Врач-терапевт рассказала, как появляется синдром «чая с бутербродом» и чем он опасен.Что такое «синдром чая с бутербродом», у кого он может появиться и чем опасен этот синдром, рассказала врач Оксана Драпкина.
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