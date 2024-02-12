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Врач Бобровский: питье кефира 3-4 раза в неделю защищает от дефицита кальция

Врач Бобровский: питье кефира 3-4 раза в неделю защищает от дефицита кальция

Кисломолочные продукты — источник кальция, белка, витаминов и пробиотиков. Об этом доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского университета, диетолог Андрей Бобровский рассказал в интервью радио Sputnik.

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