Врач Бобровский: питье кефира 3-4 раза в неделю защищает от дефицита кальция

Кисломолочные продукты — источник кальция, белка, витаминов и пробиотиков. Об этом доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского университета, диетолог Андрей Бобровский рассказал в интервью радио Sputnik.
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