Эксперты рассказали о полезных и о бессмысленных системах помощи водителю

Далеко не все современные системы в авто одинаково полезны на дорогах всего мира. Эксперты сервиса «СберАвто» рассказали «Известиям» 20 декабря, какие автомобильные опции являются надежными помощниками отечественных водителей, а какими пока можно пренебречь.