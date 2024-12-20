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Эксперты рассказали о полезных и о бессмысленных системах помощи водителю

Эксперты рассказали о полезных и о бессмысленных системах помощи водителю

Далеко не все современные системы в авто одинаково полезны на дорогах всего мира. Эксперты сервиса «СберАвто» рассказали «Известиям» 20 декабря, какие автомобильные опции являются надежными помощниками отечественных водителей, а какими пока можно пренебречь.

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