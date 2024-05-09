Йокич в третий раз признан MVP сезона НБА

Сербский центровой «Денвера» Никола Йокич назван лучшим игроком сильнейшей баскетбольной лиги мира. В опросе на звание MVP-2023/24 Йокич набрал 926 очков, 79 журналистов из 99 поставили его на первое место.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии