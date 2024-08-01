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Лесные пожары в Бурятии охватили территорию площадью более 17,2 тыс. га

Лесные пожары в Бурятии охватили территорию площадью более 17,2 тыс. га

В Бурятии продолжаются лесные пожары, охватывающие более 17,2 тысячи гектаров. По информации Республиканского агентства лесного хозяйства, за последние сутки было зарегистрировано 16 новых возгораний на площади 284,5 гектара в Курумканском, Муйском и Северо-Байкальском районах.

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