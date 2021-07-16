В Якутию для координации работ по тушению природных пожаров прибыла рабочая группа МЧС России

По поручению главы МЧС России Евгения Зиничева для координации работ по тушению природных пожаров в Республику Саха (Якутия) прибыла рабочая группа МЧС России.
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