В Бонне закрыли последнее в Германии генконсульство РФ

БОНН, 15 сентября. /ТАСС/. Церемония закрытия последнего оставшегося на территории Германии генерального консульства России прошла в Бонне (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия).
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