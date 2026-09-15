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ТАСС

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В Бонне закрыли последнее в Германии генконсульство РФ

В Бонне закрыли последнее в Германии генконсульство РФ

БОНН, 15 сентября. /ТАСС/. Церемония закрытия последнего оставшегося на территории Германии генерального консульства России прошла в Бонне (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия).

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