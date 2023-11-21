Пышное цветение на глазах: добавьте 1 ингредиент в горшок - мощный старт роскошным бутонам

Все любители комнатных растений мечтают о пышном и обильном цветении своих зеленых питомцев. Одним из секретов, который может помочь достичь этой цели, является использование специального удобрения под названием "Маг-бор", рассказывают знатоки на teleprogramma (18+).
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