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Позитив для оптимистов

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"Украинцы начали что-то подозревать": Фицо заявил о скором окончании СВО, а Шольц засобирался к Путину. Что происходит в Европе?

"Украинцы начали что-то подозревать": Фицо заявил о скором окончании СВО, а Шольц засобирался к Путину. Что происходит в Европе?

IMAGO/Andreas Stroh/www.imago-images.de/Globallookpress В Европе начали происходить странные события.

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Комментарии
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Элина Морозова
Да куда им теперь деться из колеи?
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21 час.

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