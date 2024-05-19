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«Царьград»: Киркоров не стал победителем в шоу «Звезды»

«Царьград»: Киркоров не стал победителем в шоу «Звезды»

На телеканале НТВ завершилось шоу «Звезды», уже объявлены победители. Примечательно, что Филипп Киркоров не занял лидирующего места, пишет «Царьград-Санкт-Петербург».

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Посмешище нтв...
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14 час.
Галина Малыхина
Попугая понизили🤣🤣🤣
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10 час.
Резидент 007
НТВ продолжает выпускать программы с такими &quot;артистами&quot;. На других каналах такого бардака пока нет. Но коррупция и там может всё изменить.
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7 час.

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