На телеканале НТВ завершилось шоу «Звезды», уже объявлены победители. Примечательно, что Филипп Киркоров не занял лидирующего места, пишет «Царьград-Санкт-Петербург».
«Царьград»: Киркоров не стал победителем в шоу «Звезды»
Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Посмешище нтв...
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14 час.
Галина Малыхина
Попугая понизили🤣🤣🤣
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10 час.
Резидент 007
НТВ продолжает выпускать программы с такими "артистами". На других каналах такого бардака пока нет. Но коррупция и там может всё изменить.
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7 час.
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