Медведев призвал мстить Западу за новые санкции

Давление Запада теперь направлено на всех жителей России, уверен зампред Совбеза, и на это нужно ответитьРоссия привыкла к санкциям и умеет жить несмотря на эти ограничения, заявил зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
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