Жителя Санкт-Петербурга обвинили в реабилитации нацизма за пост о блокаде

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (реабилитация нацизма) в отношении 55-летнего местного жителя за пост в социальной сети, который, по версии следствия, оскорбляет память защитников Великой Отечественной войны.