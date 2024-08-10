Жителя Санкт-Петербурга обвинили в реабилитации нацизма за пост о блокаде

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (реабилитация нацизма) в отношении 55-летнего местного жителя за пост в социальной сети, который, по версии следствия, оскорбляет память защитников Великой Отечественной войны.
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