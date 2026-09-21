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Царьград

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Минфин РФ не изменит параметры топливного демпфера на внутреннем рынке

Минфин РФ не изменит параметры топливного демпфера на внутреннем рынке

Минфин России не планирует корректировать внутренний топливный демпфер. Такое заявление сделал статс-секретарь и заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов, подчеркнув отсутствие изменений на внутреннем рынке на данный момент.

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