Минфин РФ не изменит параметры топливного демпфера на внутреннем рынке

Минфин России не планирует корректировать внутренний топливный демпфер. Такое заявление сделал статс-секретарь и заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов, подчеркнув отсутствие изменений на внутреннем рынке на данный момент.
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