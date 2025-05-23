Юрист предупредил о последствиях неуплаты счетов по ЖКУ

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Неуплата жилищно-коммунальных услуг может привести не только к штрафам, но и к судебным искам, сообщает агентству "Прайм" руководитель направления правового сопровождения споров в сфере коммунального хозяйства и управления недвижимостью Московской коллегии адвокатов "Яковлев и Партнеры" Сергей Сергеев.