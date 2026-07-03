Сотрудники ГАИ из Челнов получат награды за спасение людей из огня

Глава МВД России Владимир Колокольцев принял решение наградить сотрудников Госавтоинспекции Набережных Челнов, которые помогли спасти жителей во время пожара в доме на проспекте Мира после взрыва газа в одной из квартир.
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