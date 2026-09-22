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Царьград

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Минфин планирует увеличить ликвидную часть ФНБ до ₽5 трлн

Минфин планирует увеличить ликвидную часть ФНБ до ₽5 трлн

Министерство финансов рассчитывает до конца 2026 года увеличить ликвидную часть Фонда национального благосостояния до 5 трлн рублей, сообщил Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.

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