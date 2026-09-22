Минфин планирует увеличить ликвидную часть ФНБ до ₽5 трлн

Министерство финансов рассчитывает до конца 2026 года увеличить ликвидную часть Фонда национального благосостояния до 5 трлн рублей, сообщил Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮГ Мигранты не платя...
- ЮГ Средняя пенсия не...
- ЮГ Пустить Россию по...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым