В Молдове отметили 100-летний юбилей Ленинского Коммунистического  Союза Молодежи МАССР

Группа ветеранов комсомола возложила цветы у памятника героям комсомольцам в Кишиневе по случаю отмечаемого 6 января 2025 года 100-летнего юбилея Ленинского Коммунистического Союза Молодежи Молдавской Автономной Советской Социалистической Республики, который позже был переименован в ЛКСМ.