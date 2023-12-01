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Власти дорабатывают план, как потратить полтриллиона на ВСМ Москва — Петербург

Власти дорабатывают план, как потратить полтриллиона на ВСМ Москва — Петербург

В России власти еще не утвердили финансирование строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург. В министерстве финансов посчитали, что для реализации проекта потребуется около 468 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

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