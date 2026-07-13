«Это шайтан!»: в Узбекистане отреклись от мигранта в футболке ВСУ

Депортация уроженца Узбекистана в футболке с украинской символикой напугала его соотечественников.В соцсетях активно обсуждают депортацию гражданина Узбекистана по фамилии Эшметов, которого выдворили из России после того, как он пришёл в миграционный центр в Ставрополе в футболке с символикой Вооружённых сил Украины.