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Царьград

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«Это шайтан!»: в Узбекистане отреклись от мигранта в футболке ВСУ

«Это шайтан!»: в Узбекистане отреклись от мигранта в футболке ВСУ

Депортация уроженца Узбекистана в футболке с украинской символикой напугала его соотечественников.В соцсетях активно обсуждают депортацию гражданина Узбекистана по фамилии Эшметов, которого выдворили из России после того, как он пришёл в миграционный центр в Ставрополе в футболке с символикой Вооружённых сил Украины.

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