Квадроберы в Петрозаводске могут быть опасными

Массовое увлечение подростков пока не является проблемой для школ Петрозаводска, но отдельные случаи есть Третьеклассник петрозаводского лицея Миша (имя изменено по просьбе мамы) пришел домой после уроков с расцарапанной щекой.
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