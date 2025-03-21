1 апреля 2025 года с 10.00 до 13.00 на территории Новоаннинского муниципального района Волгоградской области будет проведен Единый день оказания бесплатной юридической помощи гражданам.
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1 апреля 2025 года с 10.00 до 13.00 на территории Новоаннинского муниципального района Волгоградской области будет проведен Единый день оказания бесплатной юридической помощи гражданам.