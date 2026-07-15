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Уокер о Месси: «Если бы я знал, как остановить его, стал бы величайшим тренером всех времен. Кажется, что он просто ходит по полю, но затем внезапно оживает»

Бывший защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер высказался об игре Лионеля Месси .  Сегодня 39-летний Месси сыграет со сборной Англии в составе команды Аргентины в полуфинале ЧМ-2026.

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