ФБР проведет расследование по факту поджогов избирательных урн

Расследование по факту поджогов избирательных урн в штатах Вашингтон и Орегон проведет Федеральное бюро расследований (ФБР) США, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 30 октября на регулярном брифинге для журналистов.
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