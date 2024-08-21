Виновато ЛГБТ*? Мастер спорта рассказал, почему не хватает тренеров

В Свердловской области не хватает более 400 тренеров. И дело не только в низкой зарплате, но и в частых конфликтах с родителями воспитанников, а также в боязни спортсменов оказаться обвиненными в педофилии.
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