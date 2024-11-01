Кузница государева двора и пулелитейная мастерская: гостей кинопарка «Москино» 3 и 4 ноября ждут мастер-классы

В кинопарке «Москино» в период празднования Дня народного единства 3 и 4 ноября можно будет освоить азы каллиграфии, кузнечного мастерства, посетить лучный тир, печатный двор и поиграть в игры старой Руси.
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