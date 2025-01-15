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Царьград

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Санкции США задержат арктические проекты Росатома, заявил Лихачев

Санкции США задержат арктические проекты Росатома, заявил Лихачев

Санкции США отсрочат реализацию арктических проектов Росатома, сообщил Алексей Лихачев. Возникшая ситуация требует пересмотра графиков товарооборота и грузопотока по Северному морскому пути.

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