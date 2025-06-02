Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Филиппины могут купить комплексы Typhon у США

ТОКИО, 2 июня. /ТАСС/. Филиппины планируют закупить ракетные системы средней дальности. В частности, рассматривается возможность приобретения американских комплексов Typhon, заявил министр обороны островного государства Гилберто Теодоро.

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