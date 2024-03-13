Взрывы и следом мощный пожар: В Рязани беспилотник атаковал нефтезавод

Очевидцы сообщают об атаке беспилотников на нефтезавод в Рязани.По данным ряда источников, со ссылкой на очевидцев, с самого утра в городе были слышны взрывы, после чего на местном нефтеперерабатывающем заводе начался сильный пожар.