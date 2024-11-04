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Украинский боевик обрадовался напоившему его водой русскому бойцу

Украинский боевик обрадовался напоившему его водой русскому бойцу

Брошенного так называемыми побратимами украинца обнаружили штурмовики из 255-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск.

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