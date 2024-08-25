Во Франции задержан Павел Дуров

"Явно политические мотивы в действиях французских властей наблюдаем в эти часы. Позабыли про «европейские ценности», про «свободу средств массовой информации», которую реально на сегодняшний день олицетворяет Павел Дуров.
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