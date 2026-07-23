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В «Острове Мечты» откроется первая в России мультимедийная улица с технологией Naked Eye 3D

В «Острове Мечты» откроется первая в России мультимедийная улица с технологией Naked Eye 3D

Создано 11 эксклюзивных анимационных историй, вдохновленных вселенными парка предоставлено Пресс-службойВ парке развлечений «Остров Мечты» откроется первая в России мультимедийная улица с технологией Naked Eye 3D.

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