Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав многодетной семьи в Республике Крым

В СМИ распространена информация о том, что в селе Каменоломня на участке, где планируется строительство дома для многодетной семьи, энергоснабжающей организацией в течение длительного времени не проводятся работы по подключению электричества.
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