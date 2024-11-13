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Аргументы недели

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Виток скандала с Поклонской

Виток скандала с Поклонской

Она призналась, что не имеет никакого отношения к христианской религии. Не имела ли никогда или вышла по убеждениям не уточняется.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Держись, Наталья!!!  Скоро тебе &quot; доброжелатели &quot;подготовят дверь в Кащенко...На твоем месте после Крыма,  начиная с Думы ,действительно можно тронуться умом...
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12 час.
ВАРЯГ РУС
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12 час.
В С
А как же портрет царя , на Бессмертном полку ? Царь был православным.
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9 час.

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