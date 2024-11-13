Виток скандала с Поклонской

Анфиса Иванова Держись, Наталья!!! Скоро тебе " доброжелатели "подготовят дверь в Кащенко...На твоем месте после Крыма, начиная с Думы ,действительно можно тронуться умом...

ВАРЯГ РУС Что-то "НашНяш" начало "заносить". То по вялому Николашке Ⅱ залипала не по детски, теперь забросило ещё далече. Видать на островах Кабо-Верде, где была послицей, дуют крепкие ветра или бананы подействовали так.