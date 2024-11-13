Она призналась, что не имеет никакого отношения к христианской религии. Не имела ли никогда или вышла по убеждениям не уточняется.
Виток скандала с Поклонской
Комментарии
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Анфиса Иванова
Держись, Наталья!!! Скоро тебе " доброжелатели "подготовят дверь в Кащенко...На твоем месте после Крыма, начиная с Думы ,действительно можно тронуться умом...
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12 час.
ВАРЯГ РУС
Что-то "НашНяш" начало "заносить". То по вялому Николашке Ⅱ залипала не по детски, теперь забросило ещё далече. Видать на островах Кабо-Верде, где была послицей, дуют крепкие ветра или бананы подействовали так.
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12 час.
В С
А как же портрет царя , на Бессмертном полку ? Царь был православным.
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9 час.
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