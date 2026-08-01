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Мода и Шоу-бизнес

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Сати Казанова объяснила, почему отказалась от ботокса: «Это что-то чуждое»

Сати Казанова объяснила, почему отказалась от ботокса: «Это что-то чуждое»

Сати Казанова рассказала о своих секретах молодости и объяснила, почему отказалась от ботокса. По словам артистки, инъекции ей не подходят — они не дают желаемого результата и оставляют чувство дискомфорта.

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