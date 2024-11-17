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Закон, порядок, государство

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Медицинские подразделения ВДВ применяют маневренные мотовездеходы с комплексами радиоэлектронной борьбы для эвакуации раненых в Курской области

Медицинские подразделения ВДВ применяют маневренные мотовездеходы с комплексами радиоэлектронной борьбы для эвакуации раненых в Курской области

Багги из-за своих небольших размеров и маневренности позволяет преодолевать лесные массивы, оставаясь фактически невидимым для противника.

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