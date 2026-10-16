Сумма иска к «Владимирскому Хлебокомбинату» от «Булочно-кондитерского комбината» из Кирова превысила 9 миллионов рублей, подробности претензий пока неизвестны, - отмечают «Вдажимирские новости».
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