Ночью Ленинградская область подверглась одной из самых массированных атак беспилотников. Есть погибший и пострадавшиеВ ночь на 18 октября Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись одной из самых массированных атак беспилотников.
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