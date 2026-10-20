В доме киевского мэра никогда не гаснет свет, но дело не в генераторе Пока жители украинской столицы запасаются сильно подорожавшими генераторами с учетом нарастающих блэкаутов после ударов ВС РФ, дом в Киеве по адресу Богдана Хмельницкого, 30/10 проблем со светом не испытывает.
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