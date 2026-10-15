Как сохранить чистоту и порядок в загородном доме без изнурительных генеральных уборок? Разбираем особенности поддерживающего клининга коттеджей: что входит в базовый визит, как выбрать оптимальную частоту, распределить сезонные акценты и построить удобный маршрут по этажам для экономии времени.