В Госдуме предложили ограничить сверхдоходы застройщиков

Депутаты выяснят, как на самом деле формируется цена квадратного метра В Госдуме хотят остановить и даже снизить стоимость квартир, исключив необоснованные надбавки по всей цепочке в строительстве, включая прибыль застройщиков.
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